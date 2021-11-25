Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доллар дешевеет к евро и иене после укрепления накануне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в четверг после укрепления накануне на фоне сигналов о возможности более быстрого, чем ожидалось, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ отмечали важность гибкого подхода к темпам сворачивания программы выкупа активов, а также к срокам повышения базовой процентной ставки.

"Участники заседания подчеркивали, что поддержание гибкого подхода к корректировке параметров денежно-кредитной политики должно стать основным принципом ее осуществления в текущей, крайне неопределенной среде", - говорится в документе.

Уже после этого заседания были опубликованы октябрьские данные об инфляции в США, показавшие ускорение темпов роста потребительских цен в стране до 6,2% в годовом выражении - максимума с 1990 года. Тем временем данные по американскому рынку труда говорят об улучшении ситуации: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, минимума с 1969 года.

Некоторые из руководителей Федрезерва, в том числе зампредседателя ФРС Ричард Кларида, член совета управляющих Кристофер Уоллер, а также главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса и Сан-Франциско Джеймс Баллард и Мэри Дейли, уже дали понять, что готовы обсуждать наращивание темпов сокращения программы выкупа активов на заседании 14-15 декабря.

Курс евро к доллару США в четверг составляет $1,1215 по сравнению с $1,1201 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась до 115,39 иены против 115,42 иены накануне.

В среду евро подешевел на 0,4% в паре с долларом, иена - на 0,3%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,12% в четверг.

доллар евро

Новости

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов отыграли рубежи 4000 и 1700 пунктов

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });