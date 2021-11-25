Доллар дешевеет к евро и иене после укрепления накануне

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах в четверг после укрепления накануне на фоне сигналов о возможности более быстрого, чем ожидалось, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября, опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ отмечали важность гибкого подхода к темпам сворачивания программы выкупа активов, а также к срокам повышения базовой процентной ставки.

"Участники заседания подчеркивали, что поддержание гибкого подхода к корректировке параметров денежно-кредитной политики должно стать основным принципом ее осуществления в текущей, крайне неопределенной среде", - говорится в документе.

Уже после этого заседания были опубликованы октябрьские данные об инфляции в США, показавшие ускорение темпов роста потребительских цен в стране до 6,2% в годовом выражении - максимума с 1990 года. Тем временем данные по американскому рынку труда говорят об улучшении ситуации: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, минимума с 1969 года.

Некоторые из руководителей Федрезерва, в том числе зампредседателя ФРС Ричард Кларида, член совета управляющих Кристофер Уоллер, а также главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса и Сан-Франциско Джеймс Баллард и Мэри Дейли, уже дали понять, что готовы обсуждать наращивание темпов сокращения программы выкупа активов на заседании 14-15 декабря.

Курс евро к доллару США в четверг составляет $1,1215 по сравнению с $1,1201 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась до 115,39 иены против 115,42 иены накануне.

В среду евро подешевел на 0,4% в паре с долларом, иена - на 0,3%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,12% в четверг.