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FATF предлагает закрепить право на доступ к данным о бенефициарах иностранных юрлиц

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.

Об этом сообщатся в информации на сайте ЦБ РФ по итогам состоявшего в конце октября пленарного заседания FATF.

Пленарное заседание FATF приняло решение вынести на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 3 декабря, проекта поправок к Рекомендации 24 "Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц".

Сессия утвердила обновленное руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

В частности, в обновленном руководстве разъяснены особенности применения стандартов FATF к стейблкоинам (криптовалютам, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров - золота, нефти) и организациям, осуществляющим деятельность с их использованием.

По результатам совместного исследовательского проекта FATF и Группы "Эгмонт", посвященного изучению потенциала применения государственными оперативными ведомствами (подразделениями финансовых разведок) новых цифровых инструментов и технологий, в целях повышения эффективности анализа оперативных финансовых данных и выявления подозрительной деятельности сессией утвержден доклад "Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств".

В докладе исследуются способы применения цифровых инструментов в работе финразведок и предлагаются практические решения операционных проблем, возникающих на различных этапах работы оперативных ведомств

FATF

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