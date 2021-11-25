ВТБ остался доволен диалогом с ЦБ по регулированию экосистем

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ позитивно оценивает доработанные Центробанком подходы к регулированию вложений в экосистемы и непрофильные активы: только одно послабление - замена средних коэффициентов иммобилизации на предельные при расчете вычета риск-чувствительного лимита - снизит потенциальную нагрузку на капитал госбанка с 500 млрд рублей до 300 млрд рублей, заявил журналистам финдиректор банка Дмитрий Пьянов.

ЦБ в среду опубликовал долгожданные итоги обсуждения подходов к регулированию банковских вложений в экосистемы и непрофильные активы. Доработанные подходы содержат как экономически обоснованное смягчение требований, предусмотренных в изначальной концепции, так и методологические изменения, которые позволят точнее отразить в регулировании рассматриваемые риски, указал ЦБ.

"Всегда жизнь имеет не только светлые стороны, но и серые, поэтому любые переговоры с Центральным банком, отражение каких-то идей или предложения не гарантируют внедрение. Наш регулятор вправе не учитывать мнение регулируемых, поэтому некоторые параметры в наших предложениях не были учтены. Но преобладает все-таки светлая сторона, поэтому оценка моя скорее позитивная", - прокомментировал документ ЦБ финдиректор ВТБ.

Несколько уточненных параметров будут позитивно влиять на ВТБ. В частности, вычет будет приводиться от совокупного капитала, а не от базового, указал Пьянов. "Конкретно для нас это позволяет решить проблему нового регулирования за счет привлечения субордов, которые увеличивают совокупный капитал, а не базовый", - пояснил он.

В числе других послаблений - увеличение срока удержания проблемного актива с 3 до 5 лет, в течение которого не применяется повышенный коэффициент иммобилизации. "Мы просили 7 лет, но дипломатия - это искусство возможного, поэтому получили 5 лет, но по крайней мере не 3 года", - отметил Пьянов.

Еще один появившийся элемент важен для ВТБ, в портфеле которого много инфраструктурных проектов: ЦБ заявил, что допускает установление специального коэффициента иммобилизации, сублимитов или полное исключение из состава иммобилизационных активов отдельных проектов ГЧП или проектов высокой значимости для развития экономики страны.

Регулятор также уточнил расчет вычета риск-чувствительного лимита: теперь он осуществляется не по среднему коэффициенту иммобилизации, а по наибольшему (то есть в первую очередь вычитаются наиболее рискованные активы). ЦБ указал, что в определенных обстоятельствах при превышении лимита вычет может превосходить стоимость "избыточных" иммобилизационных активов с высоким коэффициентом иммобилизации. Таким образом, банку может быть гипотетически выгоднее полностью списать такие активы, чем применять по отношению к ним вычет.

"Это не наш запрос, но очень сильное влияние на всех. (...) Механика этого расчета - замена средних коэффициентов иммобилизации на предельные настолько радикально поменяет расчет, что первоначальная потребность в капитале в 500 млрд рублей при сохранении всех остальных параметров уменьшается до 300 млрд рублей", - заявил Пьянов.

Вместе с тем он затруднился назвать точную оценку влияния нового регулирования на капитал ВТБ с учетом доработанных подходов, поскольку в планах ЦБ провести еще одну калибровку параметров риск-чувствительного лимита.

Пьянов также заявил, что выход ВТБ из капитала "Магнита" не связан с готовящимся регулированием вложений в экосистемы, при продаже акций банк воспользовался рыночной возможностью.