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Суд отказал Совкомбанку в иске к МТС на 367 млн руб. по делу о смс-рассылках

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Совкомбанка к ПАО "МТС" на 367 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск, который был подан в июле 2021 года, связан с решением ФАС в отношении операторов связи, злоупотреблявших монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки.

"Мы не согласны с данным решением суда и будем его обжаловать в апелляционной инстанции" - сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Представитель МТС отказался комментировать информацию по решению суда.

ФАС в 2019 году признала операторов "большой четверки" - ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" - виновными в установлении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители телеком-компаний сообщали тогда, что не согласны с решением антимонопольного ведомства.

После этого банки начали подавать иски ко всем представителям "большой четверки". В конце октября АС Москвы отказал в аналогичном иске Тинькофф банка к МТС на 1,1 млрд рублей.

Совкомбанк МТС

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