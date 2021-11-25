Рубль вечером продолжил немного повышаться к доллару и евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка из-за праздничного выходного дня в США.

Курс доллара США составил 74,69 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,74 руб./EUR1, подешевев на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,6 копейки - до 78,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро в рамках коррекции после падения в предыдущие дни и с учетом низкой активности рынка в праздничный выходной день в США, где отмечают День благодарения. Укреплению рубля способствуют также отсутствие новых признаков обострения геополитической напряженности вокруг России, обусловленной миграционным кризисом на белорусско-польской границе и нахождением российских войск вблизи границы с Украиной, и последние налоговые выплаты ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопросы предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщил в четверг американский Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что альянс начнет диалог с Россией по вопросу событий, связанных с Украиной, и высказал сожаление, что пока Россия не готова к таким контактам.

Ранее американские СМИ сообщали о концентрации российских войск в районе границы с Украиной. При этом издание Politico опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области на границе России с Белоруссией.

Также игроки продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Европе на фоне введения новых ограничений в ряде стран.

Так, правительство Италии одобрило ужесточение мер по борьбе против распространения COVID-19 и, в частности, вводит новый вид санитарных пропусков, сообщают римские СМИ. Новый документ, получивший название Super Green Pass, будет действовать с 6 декабря по 15 января. При этом в случае необходимости власти могут решить использовать его и дальше.

Документ будут выдавать только на девять месяцев. Получить его смогут только вакцинированные жители Италии, а также те, кто недавно переболел коронавирусом. Получить сертификат, сдав отрицательный тест на COVID-19, невозможно.

Между тем, накануне рынки получили новые свидетельства, что Федеральная резервная система (ФРС) может ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября, опубликованный в среду вечером, показал, что руководители американского ЦБ отмечали важность гибкого подхода к темпам сворачивания программы выкупа активов, а также к срокам повышения базовой процентной ставки.

"Участники заседания подчеркивали, что поддержание гибкого подхода к корректировке параметров денежно-кредитной политики должно стать основным принципом ее осуществления в текущей, крайне неопределенной среде", - говорится в документе.

Уже после этого заседания были опубликованы октябрьские данные об инфляции в США, показавшие ускорение темпов роста потребительских цен в стране до 6,2% в годовом выражении - максимума с 1990 года. Тем временем данные по американскому рынку труда говорят об улучшении ситуации: количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, минимума с 1969 года.

Некоторые из руководителей Федрезерва, в том числе зампредседателя ФРС Ричард Кларида, член совета управляющих Кристофер Уоллер, а также главы федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса и Сан-Франциско Джеймс Баллард и Мэри Дейли, уже дали понять, что готовы обсуждать наращивание темпов сокращения программы выкупа активов на заседании 14-15 декабря.

Курс рубля пока оказывает дезинфляционное влияние, этот эффект сохранится еще некоторое время, в свою очередь, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Что касается влияния курса на инфляцию, то с учетом того, что все-таки в начале года рубль был еще несколько более дешевым, пока это влияние остается дезинфляционным. Мы рассчитываем, что некоторое время будет так оставаться", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос, как отразится на инфляции недавнее краткосрочное ослабление курса рубля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный советник Инбанка Станислав Копейкин, праздничный день в США снизил активность торгов, при этом относительно нейтральный новостной фон и стабильные цены на нефть позволили рублю укрепиться и отойти от отметки 75 руб./$1 и 84 руб./EUR1. "Однако развить успех без позитивных новостей не удалось, и основные валютные пары колеблются в узких диапазонах. Тем временем, директора ФРС все чаще высказываются за скорое сворачивание стимулов и неоднократное повышение ставки в 2022 году, что продолжает поддерживать курс доллара. Новое правительство Германии озвучило текст коалиционного соглашения, в котором не упомянут "Северный поток 2", но подчеркнута важность газа и современных газовых станций в переходном процессе отхода от угольной энергетики. Будет ли это триггером для восстановления курса рубля вкупе с возможным спадом санкционных настроений вокруг "Северного потока 2" и ожидаемым повышением ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, покажет ближайшее время", - подчеркивает Копейкин.

"Торговая активность в четверг на всех рынках остается пониженной из-за отсутствия основной сессии в США по случаю Дня благодарения. Тем не менее рубль испытывает воздействие высокого спроса на валюту. Кроме геополитики, он обусловлен сезонным фактором. На конец года приходятся пики объемов выплат по внешним долгам компаний, всплеск бюджетных трат, которые нужно завершить до конца года, а также традиционное перед новогодними праздниками увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия. Правда, праздничные расходы, особенно на зарубежные поездки, существенно уменьшатся из-за пандемии", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после решения США и ряда других стран о продаже сырья из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в четверг опустилась на 0,49% - до $81,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,69% - до $77,85 за баррель.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 ноября на 22,78 копейки, до 74,6004 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,99 копейки, до 83,6794 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в четверг из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,39 копейки относительно среды и составил 74,6351 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 834,202 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился относительно среды на 10,92 копейки, до 83,6952 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 6,2 копейки и составил 83,7537 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR405,396 млн, из которых EUR130,741 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,655 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п. - до 8,05% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 10 б.п. - до 8,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 8,82% годовых.