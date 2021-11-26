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"Аэрофлот" привлечет кредитную линию Сбербанка на 46 млрд руб. под госгарантии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" привлечет кредитную линию Сбербанка с лимитом до 46 млрд рублей под госгарантии, соответствующее решение принял совет директоров компании.

Кредитная линия будет доступна в течение 12 месяцев, начиная с 1 января 2022 года. На погашение кредита отводится до 60 месяцев. Погашение основного долга предполагается ежемесячно равными долями, начиная с 37 месяца действия договора, говорится в раскрытии "Аэрофлота".

Сумма госгарантии составит до 23 млрд руб. (50% от суммы кредитной линии).

Средства привлекаются "на основную производственную деятельность или капитальные вложения, на полное либо частичное рефинансирование кредитов Сбербанка, привлеченных ПАО "Аэрофлот" ранее".

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов говорил в сентябре, что компания не планирует новых крупных заимствований в 2021 году. "У нас еще есть остаток кредита (Сбербанка - ИФ) под госгарантию, мы его недовыбрали", - заявлял он.

В 2020 году сообщалось, что "Аэрофлот" привлек два пятилетних кредита Сбербанка на общую сумму 70 млрд руб. под госгарантии.

Аэрофлот Сбербанк

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