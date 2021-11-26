Рынок акций РФ к вечеру сбавил темпы падения вместе с миром

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сбавил темпы падения вместе с мировыми площадками за счет локальной фиксации прибыли игроками после утреннего провала из-за опасений сокращения спроса на нефть и замедления восстановления экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3 846,94 пункта (-2,6%, днем индекс падал в район 3820 пунктов), индекс РТС – 1 609,14 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар стоит 75,29 рубля (+0,61 рубля), утром курс поднимался выше 75,9 руб./$1.

Подешевели расписки TCS Group (-5,4%), акции "Аэрофлота" (-5,3%), "Татнефти" (-3,7%), "РусГидро" (-3,7%), "Интер РАО" (-3,6%), UC Rusal (-3,6%), "Магнита" (-3,3%), Сбербанка (-3% и -2,8% "префы"), "Северстали" (-3%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Роснефти" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "НЛМК" (-2,7%), "Газпрома" (-2,6%), "Яндекса" (-2,5%), ВТБ (-2,3%), расписки OZON (-2,3%), бумаги АФК "Система" (-2,1%), "ММК" (-2%), "Московской Биржи" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "МТС" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

"Россети" (-3,1% и -1,4% "префы") увеличили прибыль по МСФО за III квартал до 33,5 млрд руб. после 27,26 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании.

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Комментарии экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, новый штамм коронавируса из Африки напугал рынки, индекс РТС приблизился к 4-месячному минимуму, установленному во вторник, а индекс МосБиржи находится существенно выше аналогичного уровня и несет меньшие потери благодаря ослаблению рубля.

Массированные распродажи на рынках вызвала информация о новом штамме коронавируса. Ученые считают, что он имеет значительные отличия, из-за чего существующие вакцины могут быть менее эффективными в создании иммунитета против этой разновидности COVID-19. Доллар на мировом рынке также слабеет, отражая опасения замедления экономики США из-за возможного усиления пандемии, которое способен спровоцировать новый штамм.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на локальном минимуме 3 820 пунктов, у индекса РТС – на 4-месячном минимуме 1585 пунктов. Дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к пробою этих уровней и ускорению снижения с ближайшими целями на полугодовых минимумах: 3680 пунктов по индексу МосБиржи и 1523 пункта по индексу РТС, считает Бабин.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, после утреннего провала рынка акций ситуация к вечеру несколько стабилизировалась. Индекс МосБиржи вновь протестировал диапазон 3815-3835 пунктов (как и во вторник, 23 ноября) в качестве очередной коррекционной цели и пока закрепляется ниже линии годового тренда у 200-дневной скользящей средней (район 3815 пунктов). Если пробьет и ее, то следующий целевой диапазон - 3640-3690 пунктов.

Однако в целом откат пока в большей степени походит на коррекцию (-10% от максимума), чем на разворот рынка – все-таки индекс еще в августе вышел за верхний предел долгосрочного растущего (с 2014 года) торгового канала и сейчас просто в него возвращается. Инвесторам необходимо внимательно следить за динамикой двух ключевых факторов, определяющих движение российского рынка акций в силу долгосрочной прямой корреляции – нефтяных цен (падают) и индекса S&P 500 (если он также резко упадет, то рынку акций РФ придется несладко), считает эксперт.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки акций уходят от риска на опасениях распространения нового штамма COVID-19 – в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса, который предположительно демонстрирует резистентность к вакцине; случаи этого штамма также обнаружены в Ботсване и Гонконге. Эти новости провоцируют уход инвесторов в защитные активы - йену, золото и доллар.

Инвестиционные истории, которые выигрывают от повышения процентных ставок, снизились, так как фьючерсы на ставку по федеральным фондам сильно шли вверх, а доходность 10-летних UST упала до 1,54%. Спросом пользуются акции золотодобывающих компаний, выступающих защитными активами.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, штамм вируса в Южной Африке потенциально может быть опаснее других, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма. Нефтяные трейдеры опасаются, что еще больше стран могут ужесточить карантинные ограничения, и это снизит спрос на нефть. Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне того, что ряд стран высвободил сырье из стратегических резервов.

В Европе число заболевших COVID-19 продолжает расти, из-за чего все больше стран вводит карантинные ограничения. Ориентир по индексу МосБиржи: 3800-3850 пунктов. В фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, монетарные сигналы, полагает Абелев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3-3,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 1,7%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Нефть

На нефтяном рынке цены также упали на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве составила $77,91 за баррель (-5,2%), на пике падения цена достигала $77,25 за баррель.

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (-11,7%), "Ижстали" (-10,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-9,8% и -9,6% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-7,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-6,9%), "Ренессанс страхование" (-6,7%), "Мечела" (-6,7%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (+25,5%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5%), "Селигдара" (+2% и +1,6% "префы"), "СПБ Биржи" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 112,27 млрд рублей (из них 24,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 20,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").