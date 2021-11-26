Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ к вечеру сбавил темпы падения вместе с миром

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сбавил темпы падения вместе с мировыми площадками за счет локальной фиксации прибыли игроками после утреннего провала из-за опасений сокращения спроса на нефть и замедления восстановления экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3 846,94 пункта (-2,6%, днем индекс падал в район 3820 пунктов), индекс РТС – 1 609,14 пункта (-3,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар стоит 75,29 рубля (+0,61 рубля), утром курс поднимался выше 75,9 руб./$1.

ЭкономикаРубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторовРубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторовЧитать подробнее

Подешевели расписки TCS Group (-5,4%), акции "Аэрофлота" (-5,3%), "Татнефти" (-3,7%), "РусГидро" (-3,7%), "Интер РАО" (-3,6%), UC Rusal (-3,6%), "Магнита" (-3,3%), Сбербанка (-3% и -2,8% "префы"), "Северстали" (-3%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Роснефти" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "НЛМК" (-2,7%), "Газпрома" (-2,6%), "Яндекса" (-2,5%), ВТБ (-2,3%), расписки OZON (-2,3%), бумаги АФК "Система" (-2,1%), "ММК" (-2%), "Московской Биржи" (-1,8%), "Норникеля" (-1,7%), "МТС" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

"Россети" (-3,1% и -1,4% "префы") увеличили прибыль по МСФО за III квартал до 33,5 млрд руб. после 27,26 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании.

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Комментарии экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, новый штамм коронавируса из Африки напугал рынки, индекс РТС приблизился к 4-месячному минимуму, установленному во вторник, а индекс МосБиржи находится существенно выше аналогичного уровня и несет меньшие потери благодаря ослаблению рубля.

Массированные распродажи на рынках вызвала информация о новом штамме коронавируса. Ученые считают, что он имеет значительные отличия, из-за чего существующие вакцины могут быть менее эффективными в создании иммунитета против этой разновидности COVID-19. Доллар на мировом рынке также слабеет, отражая опасения замедления экономики США из-за возможного усиления пандемии, которое способен спровоцировать новый штамм.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на локальном минимуме 3 820 пунктов, у индекса РТС – на 4-месячном минимуме 1585 пунктов. Дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к пробою этих уровней и ускорению снижения с ближайшими целями на полугодовых минимумах: 3680 пунктов по индексу МосБиржи и 1523 пункта по индексу РТС, считает Бабин.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, после утреннего провала рынка акций ситуация к вечеру несколько стабилизировалась. Индекс МосБиржи вновь протестировал диапазон 3815-3835 пунктов (как и во вторник, 23 ноября) в качестве очередной коррекционной цели и пока закрепляется ниже линии годового тренда у 200-дневной скользящей средней (район 3815 пунктов). Если пробьет и ее, то следующий целевой диапазон - 3640-3690 пунктов.

Однако в целом откат пока в большей степени походит на коррекцию (-10% от максимума), чем на разворот рынка – все-таки индекс еще в августе вышел за верхний предел долгосрочного растущего (с 2014 года) торгового канала и сейчас просто в него возвращается. Инвесторам необходимо внимательно следить за динамикой двух ключевых факторов, определяющих движение российского рынка акций в силу долгосрочной прямой корреляции – нефтяных цен (падают) и индекса S&P 500 (если он также резко упадет, то рынку акций РФ придется несладко), считает эксперт.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки акций уходят от риска на опасениях распространения нового штамма COVID-19 – в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса, который предположительно демонстрирует резистентность к вакцине; случаи этого штамма также обнаружены в Ботсване и Гонконге. Эти новости провоцируют уход инвесторов в защитные активы - йену, золото и доллар.

Инвестиционные истории, которые выигрывают от повышения процентных ставок, снизились, так как фьючерсы на ставку по федеральным фондам сильно шли вверх, а доходность 10-летних UST упала до 1,54%. Спросом пользуются акции золотодобывающих компаний, выступающих защитными активами.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, штамм вируса в Южной Африке потенциально может быть опаснее других, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма. Нефтяные трейдеры опасаются, что еще больше стран могут ужесточить карантинные ограничения, и это снизит спрос на нефть. Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне того, что ряд стран высвободил сырье из стратегических резервов.

В Европе число заболевших COVID-19 продолжает расти, из-за чего все больше стран вводит карантинные ограничения. Ориентир по индексу МосБиржи: 3800-3850 пунктов. В фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, монетарные сигналы, полагает Абелев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3-3,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 1,7%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Нефть

На нефтяном рынке цены также упали на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 по Москве составила $77,91 за баррель (-5,2%), на пике падения цена достигала $77,25 за баррель.

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (-11,7%), "Ижстали" (-10,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-9,8% и -9,6% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-7,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-6,9%), "Ренессанс страхование" (-6,7%), "Мечела" (-6,7%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (+25,5%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5%), "Селигдара" (+2% и +1,6% "префы"), "СПБ Биржи" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 112,27 млрд рублей (из них 24,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 20,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

МосБиржа рынок акций

Новости

Нефть Brent подешевела более чем на 5% до $77,9 за баррель

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

"Аэрофлот" привлечет кредитную линию Сбербанка на 46 млрд руб. под госгарантии

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Продажа акций "Магнита" принесет ВТБ несколько десятков миллиардов рублей прибыли

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });