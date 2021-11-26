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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - General Electric (GE) выкупила собственные долговые обязательства на сумму $25 млрд, увеличив объем тендерного предложения с заявленных ранее $23 млрд.

В начале этого месяца компания сообщала, что планирует направить на сокращение долга поступления от недавно закрытой сделки по объединению операций по лизингу самолетов GE Capital Aviation Services (Gecas) с ирландской AerCap Holdings NV.

В пресс-релизе GE отмечается, что к концу текущего года ее долг будет более чем на $80 млрд меньше уровня 2018 года. Ранее планировалось сокращение на $75 млрд.

Акции GE теряют 5,6% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11,7%.

General Electric GE

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