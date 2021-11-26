"Газпром-медиа холдинг" за 9 месяцев увеличил выручку на 28,8%, до 84,2 млрд рублей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выручка медиа-бизнеса Газпромбанка (представлен "Газпром-медиа холдингом" и его "дочками") в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 28,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до 84,163 млрд рублей.

В частности, доходы от рекламы выросли на 30,3%, до 61,362 млрд рублей, следует из отчетности банка. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рекламный рынок РФ за девять месяцев 2021 года увеличился на 25% (до 395 млрд рублей), в том числе объемы рекламы на ТВ - на 20% (до 133-134 млрд рублей).

Доходы "Газпром-медиа холдинга" от продажи прав на аудио-видео воспроизведение выросли на 34,9%, до 12,9 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась более чем в четыре раза, до 6,913 млрд рублей с 1,672 млрд рублей. Чистая прибыль составила 5,326 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 120 млн рублей годом ранее.

"Газпром-медиа холдинг" управляет эфирными каналами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), кинопроизводством ("Киностудия КИТ", Comedy Club Production, Good Story Media и др.), производством и дистрибуцией тематических телеканалов (32 канала). Также в портфель "Газпром-медиа" входят 11 радиостанций, кинодистрибьюторы ("Централ Партнершип", "Белые ночи"), видеосервисы (Premier, Rutube), оператор спутникового ТВ "НТВ-Плюс", журналы, онлайн СМИ.