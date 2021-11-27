На бизнес-форуме ОЭС в Ашхабаде подписали контракты на сумму более $35,5 млн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Подписанием ряда двусторонних документов завершился бизнес-форум государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в пятницу в Ашхабаде в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана, сообщает сайт внешнеполитического ведомства республики.

В частности, железнодорожными учреждениями Туркменистана, Казахстана и Ирана заключен меморандум о взаимопонимании по использованию железнодорожного коридора "Казахстан-Туркменистан-Иран" по перевозке грузов. Также представителями бизнес-кругов были подписаны 17 документов, а по результатам биржевых торгов - 25 документов. В частности, туркменские компании оформили контракты на экспорт кондитерской продукции в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. В числе импортных контрактов были договоры о поставках из Турции оборудования для производства мебели в Туркменистане, поставках зерна из Казахстана и др. Общая сумма экспортно-импортных контрактов составила более $35,5 млн, отмечает Туркменское информационное агентство ORIENT.

В работе бизнес-форума приняли участие представители Торгово-промышленной палаты ОЭС, Европейской экономической комиссии ООН, Азиатского банка развития, ТПП стран-членов ОЭС, Союза палат и торговых бирж Турции, Турецко-пакистанской ТПП, соответствующих министерств, общественных организаций и различных компаний. В формате онлайн приняли участие около 300 иностранных представителей.

Также в гибридном формате были организованы двусторонние встречи в секторах: нефть и газ, химия, сельское хозяйство и пищевая промышленность, текстильная промышленность, торговля.