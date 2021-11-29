Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро значительно слабеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,61-75,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,715 руб./$1 (-89 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 84,335 руб./EUR1 (-116,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 101,37 копейку к уровню закрытия 26 ноября, до 79,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 87,23 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 61,76 копейку ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль значительно повышается к доллару и евро на старте торгов 29 ноября на фоне роста нефтяных котировок. Цены на "черное золото" резко развернулись вверх после падения в конце прошлой недели на фоне новостей о появлении нового, более опасного штамма коронавируса "омикрон" в Южной Африке.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,8 за баррель, что на 4,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,62 за баррель, что на 5,09% выше цены на закрытие рынка 26 ноября.

При этом основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,61%, китайский CSI300 - 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,92%.

В пятницу американские фондовые индексы резко снизились, отреагировав, как и весь рынок, на информацию о новом штамме коронавируса.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщал, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.

Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.