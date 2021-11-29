Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Зарубежнефть" договаривается об участии в разработке месторождений в Пакистане

Источник также сообщил о заинтересованности "Росгеологии" в разведке углеводородов в этой стране

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" ведет конструктивные переговоры с Pakistan Petroleum Limited и Mari Petroleum Company о вариантах совместной разработки нефтяных и газовых месторождений в Пакистане и третьих странах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом российско-пакистанской межправкомиссии.

По его словам, комиссия также отметила заинтересованность Pakistan Petroleum Limited, Oil and Gas Development Company Limited и Mari Petroleum Company Limited в совместной работе с российскими нефтегазовыми компаниями на шельфе и на суше Пакистана, а также за пределами страны.

Источник также сообщил о заинтересованности АО "Росгеология" в сотрудничестве с государственными и частными структурами Пакистана в области геологоразведки углеводородов. Кроме того, российская сторона проявила интерес к пакистанским проектам по золоту, медным, железным, свинцовым и цинковым рудам в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пухтунхва и Пенджаб. Как отметил собеседник агентства, для определения перспективных областей сотрудничества и инвестирования Россия и Пакистан создадут рабочую группу.

АО "Росгеология" создано в июле 2011 года на базе госпредприятия "Центргеология". 100% акций компании находится в федеральной собственности. Холдинг объединяет свыше 40 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом.

Пакистан Зарубежнефть Росгеология

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2,7%

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

Сечин заявил, что энергокризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы

Новак не увидел необходимости в скоропалительных решениях ОПЕК+ из-за штамма "омикрон"

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

Handelsblatt сообщила о возможном запуске "Северного потока 2" без сертификации

"Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });