"Зарубежнефть" договаривается об участии в разработке месторождений в Пакистане

Источник также сообщил о заинтересованности "Росгеологии" в разведке углеводородов в этой стране

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" ведет конструктивные переговоры с Pakistan Petroleum Limited и Mari Petroleum Company о вариантах совместной разработки нефтяных и газовых месторождений в Пакистане и третьих странах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом российско-пакистанской межправкомиссии.

По его словам, комиссия также отметила заинтересованность Pakistan Petroleum Limited, Oil and Gas Development Company Limited и Mari Petroleum Company Limited в совместной работе с российскими нефтегазовыми компаниями на шельфе и на суше Пакистана, а также за пределами страны.

Источник также сообщил о заинтересованности АО "Росгеология" в сотрудничестве с государственными и частными структурами Пакистана в области геологоразведки углеводородов. Кроме того, российская сторона проявила интерес к пакистанским проектам по золоту, медным, железным, свинцовым и цинковым рудам в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пухтунхва и Пенджаб. Как отметил собеседник агентства, для определения перспективных областей сотрудничества и инвестирования Россия и Пакистан создадут рабочую группу.

АО "Росгеология" создано в июле 2011 года на базе госпредприятия "Центргеология". 100% акций компании находится в федеральной собственности. Холдинг объединяет свыше 40 геологических предприятий, которые работают более чем в 40 регионах России и за рубежом.