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Источник сообщил о заинтересованности "УАЗа" в сборке машин в Пакистане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ), входящий в группу "Соллерс Авто" Вадима Швецова, заинтересован в организации сборки автомобилей в Пакистане, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием протокола межправительственной комиссии, заседание которой состоялось в Екатеринбурге 24-26 ноября.

По словам собеседника, российская сторона проинформировала иностранных партнеров об интересе "УАЗа" в поставках собранных автомобилей для государственных и частных пакистанских заказчиков, а также о заинтересованности компании в реализации проекта крупноузловой (SKD) сборки автомобилей в Пакистане.

"Российская сторона поделится подробностями о поставках собранных автомобилей для государственных и частных заказчиков", - добавил источник.

ООО "УАЗ" - основной производственный актив российского автомобилестроительного ПАО "Соллерс Авто". Источник, близкий к ульяновскому предприятию, в ноябре сообщал "Интерфаксу", что "УАЗ" ведет переговоры о партнерстве с глобальным автопроизводителем. Вместе с тем в "Соллерс Авто" в ноябре объявили о завершении реорганизации "УАЗа", целью которой была концентрация его профильных компетенций как автопроизводителя.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), группа "Соллерс Авто" за 10 месяцев 2021 г. реализовала в РФ 41 491 автомобиль (+16,1% к 2020 г. и +3,8% к 2019 г.). Доля рынка за этот период подросла г/г на 0,2 п.п. и составила 3,2%.

Драйвером роста продаж группы является легкий коммерческий грузовик Ford Transit, на выпуске которого российское СП "Соллерс Форд Авто" сосредоточилось после ухода американского Ford из легкового сегмента в РФ. За январь-октябрь на российском рынке было продано 15 616 таких LCV (+49,3% к 2020 г. и +60,6% к 2019 г.) Доля рынка LCV от Ford в РФ составила 1,2% против 0,9% годом ранее.

Продажи бренда УАЗ за 10 месяцев 2021 г. были всего на 2,3% больше показателя за аналогичный период 2020 г. и на 14,5% ниже доковидного уровня - реализовано 25 875 автомобилей. Доля рынка снизилась в годовом выражении до 2% (-0,1 п.п. г/г)

УАЗ Пакистан

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