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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эксперты отметили обвал цен производителей на живых свиней и полутуши в РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены производителей на живых свиней и свиные полутуши в России на минувшей неделе обвалились, дешевеет и другая продукция, следует из мониторинга Национального союза свиноводов, с которым ознакомился "Интерфакс".

"За неделю с 22 по 28 ноября на рынке живых свиней и свиных полутуш произошло обвальное падение цен, в сегменте разделанного мяса цены снизились умеренно. Сильнее всего снижаются цены на отруба, идущие в промпереработку, - отмечается в документе. - Участники рынка сообщают о том, что спрос на свинину находится на минимальных значениях во всех сегментах. Ситуацию усугубило снижение обвалки по разным причинам на ряде крупных предприятий. Это сокращает предложение разделанного мяса в сетевую розницу".

Как отмечают эксперты, это событие снижает пропускную способность основного канала товародвижения, что замедляет снижение цен в сегменте разделанного мяса, но резко повышает давление в сегменте живых свиней.

Так, цены на живых свиней в Центральном федеральном округе за неделю снизились со 118,61 рубля до 104,3 рубля за 1 кг, на полутуши - со 172,14 рубля до 154,03 рубля за 1 кг.

По прогнозу экспертов, высока вероятность того, что обвальное падение цен на живых свиней и свиные полутуши на текущей неделе продолжится и они могут опуститься до 95 и 141 рубля за 1 кг соответственно.

Между тем, как сообщалось, Минсельхоз предлагает в 2022 году ввести квоту на ввоз до 100 тыс. тонн свинины (с 1 января по 30 июня). Как заявил на минувшей неделе на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников, квоты будут использоваться в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.

Однако эксперты мясного рынка опасаются, что ввоз импортной продукции может привести к снижению инвестиций в мясную отрасль РФ.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 ноября рост потребительских цен на свинину (кроме бескостного мяса) замедлился до 0,1% с 0,25% неделей ранее.

Национальный союз свиноводов

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