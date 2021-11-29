Nissan вложит $17,6 млрд за пять лет в производство электромобилей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует потратить $71,6 млрд в ближайшие пять лет на расширение линейки электромобилей, пишет The Wall Street Journal.

Компания представит 20 новых автомобилей, работающих на аккумуляторах, включая электромобили и гибриды. При этом объем запланированных инвестиций вдвое превышает сумму, которую Nissan потратил на электромобили с 2010 года.

Девять из 20 новых автомобилей будут полностью электрическими. Остальные будут представлять собой бензиново-электрические гибриды, автомобили с электродвигателями, но оборудованные небольшим бензиновым двигателем для подзарядки аккумулятора во время движения.

Глава Nissan Макото Утида сказал газете, что хочет, чтобы его компания была в лидерах перехода от бензиновых автомобилей к электрокарам, однако занял осторожный подход в отношении прогнозов продаж. "Мы должны внимательно следить за изменениями на рынках по всему миру", - отметил он.

Несколько лет назад Nissan и его партнер Renault SA пообещали продать 1,5 млн электромобилей к 2016 году, однако реальные продажи существенно не дотянули до установленной цели. Динамика продаж электромобилей на текущий момент зачастую зависит от правительственного регулирования. Операционный директор Nissan Ашвани Гупта полагает, что это изменится с развитием технологий производства.

Nissan работает над тем, чтобы отказаться от использования дорогостоящих материалов при производстве аккумуляторов и сделать их более дешевыми.

Кроме того, компания инвестирует более $1 млрд в твердотельные батареи, которые заменят жидкий электролит, используемый в нынешних литий-ионных батареях, на твердотельный. По заявлению компании, эта технология позволяет сделать батареи легче и безопаснее. Автопроизводитель планирует запустить свою версию батарей к 2028 году.

Nissan расширяет мощности по производству аккумуляторов по всему миру. Заводы компании в США, Великобритании и Японии в настоящее время способны производить аккумуляторы емкостью около 7,5 гигаватт-часов в год.