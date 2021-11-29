Банк "Кредит Днепр" намерен купить PINbank у президента ЦСКА Гинера

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Кредит Днепр", принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, намерен приобрести Первый инвестиционный банк (PINbank), бенефициаром которого является российский предприниматель, президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер.

"Распоряжением государственного уполномоченного от 23 ноября 2021 года начато дело о концентрации в виде приобретения акционерным обществом "Банк "Кредит Днепр" акционерного общества "Первый инвестиционный банк", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

По данным Национального банка Украины (НБУ), на 25 июня 2021 года в PINbank Гинеру принадлежат 88,89% акций, Александру Шандруку - 9,51%.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Как сообщалось, в августе 2020 года Ярославский приобрел 100% акций банка у компании "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

Ярославский владеет одной из наиболее мощных бизнес-групп Украины DCH, объединяющей финансовые активы, горнодобывающие предприятия, промпредпритяия, девелоперские компании. В том числе в 2016 году он выкупил назад контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который продал в 2007 году Олегу Дерипаске, в 2018 году приобрел у Романа Абрамовича Днепровский металлургический завод (ДМЗ) и рудник "Сухая балка".

Гинер является крупнейшим совладельцем ООО "ИК "Технопромэкспорт" (акционер ПАО "ТНС Энерго"), президентом ООО "Капитал лайф страхование жизни", контролирует ООО "Союз".

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 19-е место, PINbank - 44-е место среди 71 действовавшего в стране банка.