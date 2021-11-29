Чистая квартальная прибыль "Татнефти" по МСФО выросла почти в 1,5 раза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла на 7% к предыдущему кварталу и в 1,46 раза к прошлогоднему показателю и составила 52,06 млрд рублей.

Результат оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль компании в третьем квартале в размере 53,54 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз Sova Capital - 51,38 млрд рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев выросла в годовом измерении в 1,8 раза - до 144,3 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" в третьем квартале по сравнению со вторым увеличилась на 4,1%, до 323,8 млрд рублей, EBITDA - снизилась на 1,5%, до 74,5 млрд рублей. Выручка от продажи нефти в третьем квартале выросла в квартальном исчислении на 10,7% и составила 164,8 млрд рублей. Рост показателя связан с увеличением котировок нефти и увеличением объемов ее продажи. Выручка от реализации нефтепродуктов в июле-сентябре уменьшилась на 11,5% по сравнению с апрелем-июнем и составила 122,2 млрд рублей, что связано с плановым ремонтом на ТАНЕКО.

В отчетном периоде выручка от реализации продукции нефтехимии выросла на 10,6% в квартальном измерении, до 17,5 млрд рублей.

Свободный денежный поток "Татнефти" в третьем квартале по сравнению со вторым вырос почти вдвое, до 54,3 млрд рублей.

В третьем квартале "Татнефть" экспортировала приблизительно 48% всей проданной нефти по сравнению с 44% апреле-июне. В этот период "Татнефть" транспортировала около 83% экспортированной нефти по трубопроводу "Дружба" (во втором квартале 2021 года - 99%), в основном, в Польшу и Словакию, 15% экспортной нефти было отгружено через российский порт Балтийского моря Приморск (во втором квартале 2021 г. - 0%), и 2% экспортной нефти было отгружено через российский порт Черного моря Новороссийск (против 1% кварталом ранее).

В третьем квартале 2021 года "Татнефть" экспортировала 954 тыс. тонн нефтепродуктов (включая 35 тысяч тонн приобретенных нефтепродуктов) по сравнению с 1,46 млн тонн во втором квартале 2021 года (включая 33 тысячи тонн приобретенных нефтепродуктов).