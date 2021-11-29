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Председателем совета директоров "Вкусвилла" избран основатель компании Кривенко

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вкусвилл" избрал председателем основателя и основного владельца компании Андрея Кривенко, следует из ее сообщения.

В совет директоров "Вкусвилла" входят семь человек, говорилось в проспекте к выпуску акций ритейлера. Кроме Кривенко это два представителя Baring Vostok (директор по инвестициям Василий Вельдяксов и исполнительный директор, старший партнер Елена Ивашенцева), глава рыбоперерабатывающей компании "Агама" Юрий Алашеев и три топ-менеджера ритейлера: управляющая единой концепцией "Вкусвилла" Алена Несифорова, управляющий по качеству и закупкам Евгений Римский и управляющий по развитию бизнеса Игорь Куренков.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. Ранее компания не исключала проведение IPO. В октябре "Вкусвилл" стал публичным акционерным обществом (прежде компания работала в формате АО, а до этого - ООО). Также в октябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций ритейлера в объеме 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.

Вкусвилл Андрей Кривенко

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