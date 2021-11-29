Председателем совета директоров "Вкусвилла" избран основатель компании Кривенко

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в России. Ранее компания не исключала проведение IPO. В октябре "Вкусвилл" стал публичным акционерным обществом (прежде компания работала в формате АО, а до этого - ООО). Также в октябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций ритейлера в объеме 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.