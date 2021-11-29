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Совкомбанк купил у своего совладельца долю в Cbonds

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк в октябре закрыл сделку по покупке 14,7% ООО "Сбондс.ру" за 58 млн рублей, довел долю в этой компании до 39,6%, говорится в отчете кредитной организации.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что раньше эта доля принадлежала совладельцу, первому зампреду правления Совкомбанка Сергею Хотимскому.

Исходя из суммы сделки, вся компания "Сбондс.ру" могла быть оценена в 394,6 млн рублей.

"Банк давно договорился о выкупе доли Сергея Хотимского", - прокомментировал ранее "Интерфаксу" сделку представитель кредитной организации. "Наличие одновременно в акционерах "Сбондс" и банка, и одного из его акционеров не идеально, на наш взгляд, так вызывало необходимость в различных дополнительных юридических процедурах для исключения конфликта интересов. Поэтому, следуя лучшим международным практикам, мы решили просто выкупить долю на баланс банка. Увеличивать или сокращать свое участие в "Сбондс" банк не планирует", - добавил он.

Совкомбанк Cbonds

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