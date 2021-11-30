Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно слабеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,41 - 74,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,48 руб. (-12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом не изменился и составил 84,1875 руб., однако в течение последующих нескольких минут валюта начала слабеть к рублю на 12-14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) по итогам первой минуты торгов уменьшилась на 6,6 коп. к уровню закрытия 29 ноября, до 78,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,18 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,45 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 30 ноября на фоне позитивных сигналов с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса "омикрон", однако начали действовать в отношении рисковых активов более уверенно.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,87 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,64 за баррель, что на 0,99% выше цены на закрытие рынка 29 ноября.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,74%, китайский CSI300 теряет 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,17%.

Американские фондовые индексы в понедельник завершили торги в плюсе, отыграв часть потерь после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на "омикрон".

Основное беспокойство у инвесторов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.