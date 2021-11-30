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Фондовые индексы США выросли после обвала в пятницу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма.

"В пятницу мы наблюдали панические продажи на фондовых рынках", - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

"У трейдеров было время несколько расслабиться и выдохнуть", - приводит ее слова Dow Jones.

Она также отметила, что падение фондового рынка США в пятницу, вероятно, усугубила более низкая, чем обычно, активность, поскольку в четверг отмечался День благодарения. Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

"Пандемия и новые штаммы COVID-19 несут в себе основные риски для рынков, и, вероятно, продолжат создавать повышенную волатильность в ближайшие годы, - отмечает со-инвестиционный директор Truist Advisory Services Кейт Лернер. - В данный момент сложно сказать, насколько продолжительным и серьезным будет влияние выявленного штамма на рынки".

Акции Moderna Inc., подорожали на 11,8% по итогам торгов в понедельник, стоимость бумаг Pfizer Inc. опустилась на 3%.

Котировки акций авиакомпаний и круизных операторов, обвалившиеся 26 ноября, выросли.

Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, обвалившихся в пятницу. Цена бумаг Exxon Mobil Corp. увеличилась на 0,6%, Chevron Corp. - на 0,3%.

Акции Twitter Inc. подешевели в понедельник на 2,7%. Компания сообщила об отставке Джека Дорси с поста гендиректора компании. Новым главой Twitter стал Параг Агравал, занимавший до этого должность технического директора.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 236,6 пункта (0,68%) и составил 35135,94 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 60,65 пункта (1,32%) - до 4655,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 291,18 пункта (1,88%) и составил 15782,83 пункта.

Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite

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