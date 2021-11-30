"Татнефть" создала с компанией из Казахстана СП по производству бутадиеновых каучуков

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" и национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ, Казахстан) во вторник заключили соглашение о создании совместного предприятия ТОО "Бутадиен" для выпуска бутадиена и его производных, сообщила пресс-служба "КазМунайГаза".

"Планируемая мощность предприятия - до 180 тыс. тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. Доли КМГ и "Татнефти" составляют 25% и 75% соответственно. Предварительно стоимость проекта оценивается в сумму около $1 млрд, и стороны рассматривают варианты финансирования проекта, в том числе за счет заемных средств", - говорится в пресс-релизе.

Запуск производства запланирован на 2026 год на территории СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырауской области Казахстана.

"Предполагается, что сырье будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана", - отмечается в сообщении.

Соглашение о базовых условиях взаимодействия по каучуковому проекту "Бутадиен" с "КазМунайГазом" "Татнефть" подписала в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что мощность каучукового завода в Атырауской области составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана. В конце того же месяца стороны подписали "дорожную карту" по реализации проекта "Бутадиен" в Казахстане и рамочный договор по вопросам создания и управления проектной компанией на базе ТОО "Бутадиен".

Сырьем для каучукового завода будет бутан, производимый компанией "Тенгизшевройл" (оператор гигантского нефтегазоконденсатного месторождения Тенгиз в Казахстане). Готовая продукция будет поставляться на шинный завод KamaTyresKZ в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие.

ТОО "KamaTyresKZ" - совместное предприятие "Татнефти" и казахстанской группы "Аллюр" в апреле приступило к строительству шинного завода в городе Сарани Карагандинской области. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, выход на полную мощность - к 2025 году. Годовая производственная мощность составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.