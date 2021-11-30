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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доллар дешевеет к евро и иене на заявлениях Пауэлла

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет относительно евро и иены на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1309 по сравнению с $1,1294 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты в паре с иеной опустился до 113,17 иены против 113,53 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, которая намерена вновь заявить о необходимости как можно более быстрого решения проблемы лимита госдолга США.

доллар евро йена

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