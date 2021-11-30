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Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 30 ноября повысил ставки по "СберВкладу" и "СберВкладу прайм", говорится в сообщении кредитной организации.

Максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, для держателей годовой подписки "СберПрайм+" - до 8% (ранее ставка составляла 7,5%).

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно. Минимальная сумма - 100 тыс. рублей, максимальная сумма не ограничена.

Ставки по остальным вкладам не изменились, следует из информации на сайте банка.

Сбербанк с 30 ноября также запустил новый промовклад "Активный возраст". Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года. Оформить этот продукт могут только в офисах женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет. Ставка - 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада - от 10 тыс. до 500 тыс. рублей.

"В предновогодний период мы традиционно повышаем ставки по вкладам", - напомнил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Сбербанк

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