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ЦБ не видит необходимости приостанавливать покупку валюты из-за недавнего ослабления рубля

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за недавнего ослабления рубля, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Рубль, действительно, бывает подвержен колебаниям, и динамика курса, волатильность курса - только один из факторов, которые мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать покупки", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году - $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи.

Ранее сообщалось, что в период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты для Минфина составит 518,2 млрд рублей, ежедневный - 25,9 млрд рублей.

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