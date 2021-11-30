Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

Дерипаска предложил правительству и ЦБ синхронизировать экономическую политику

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития рекомендовали Банку России не спешить с понижением таргета по инфляции в текущих условиях, а бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что населению и бизнеса индекс цен не важен, а важны темпы экономического роста. Такой обмен мнениями прошел на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Банк России приступил к комплексному анализу своей денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор планирует принять решение об уточнении ее параметров к середине 2022 года. Ранее руководство ЦБ не исключало, что по итогам обзора ДКП может быть снижен таргет по инфляции с нынешнего уровня "вблизи 4%".

"Мы сейчас как раз проводим обзор денежно-кредитной политики. Мы хотим оценить все эффекты, эффективность этой политики, и там же мы хотим посмотреть на саму цель (по инфляции - прим. ИФ), формулировку цели, достаточна или нет. Я сейчас воздержусь от того, чтобы преждевременно давать ответ. Это требует анализа, обсуждения с участниками рынка, с профессионалами. Мы в ближайшее время буквально разворачиваем такое обсуждение", - сказала она на форуме.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что для начала надо добиться возвращения инфляции к текущей цели в 4%.

"Мы ставили таргетом 4%, но до последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача минимум - добиться старых, прежних ориентиров, и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал он.

Сначала надо определиться с видением перспектив развития инфляционных процессов в мире на ближайшие годы, потому что до недавнего времени факторы ускорения инфляции расценивались как разовые, отметил министр экономического развития Максим Решетников.

"Очевидно, что явление не разовое, очевидно, что явление среднесрочное. В условиях, когда и дальше мы будем находиться под таким давлением внешних рынков с точки зрения импорта инфляции, конечно, сейчас ужесточать таргет, с моей точки зрения, скорее, это приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику. И мы, скорее, здесь в жертву принесем экономический рост, нежели добьемся какого-то долгосрочного развития. Поэтому, мне кажется, нам нужно стараться осознать этот среднесрочный, долгосрочный характер того, с чем мы столкнулись, и уже настраивать механизм исходя их этого", - предложил он.

Олег Дерипаска, один из главных оппонентов ЦБ в вопросе поиска баланса между достижением цели по инфляции и поддержанием экономического роста, вообще заявил, что для населения и бизнеса индекс потребительских цен не показателен: важны темпы экономического роста, их выравнивание по регионам России и сглаживание диспропорции в доходах граждан.

Он хотел бы видеть синхронизацию политики ЦБ и правительства. Этого, по мнению Дерипаски, сейчас не наблюдается.

"Для меня важнее экономический рост. Поверьте, население готово будет жить с инфляцией и в 5%, если темпы роста будут на уровне 7%, хотя бы среднесрочные, потому что для него это будет создавать больше возможностей", - считает бизнесмен. По его мнению, граждане могут быть согласны на более высокую инфляцию, но на более низкие ставки по автокредитам и ипотеке.