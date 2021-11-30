Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс потребительского доверия в США упал до минимума за 9 месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальный показатель за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.

Американцев беспокоит рекордный за последние десятилетия скачок инфляции, а также сохраняющаяся угроза со стороны новых штаммов коронавируса.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце снизился до 142,5 пункта по сравнению со 145,5 пункта в октябре. Между тем подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 87,6 пункта с 89 пунктов месяцем ранее.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в сентябре подскочил на 19,1% относительно того же месяца прошлого года. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 19,3% и второго - на 0,9%.

В августе индекс поднялся на 19,6% в годовом выражении. Таким образом, в первый месяц осени темпы подъема показателя замедлились впервые с мая 2020 года.

США

Новости

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Вертолеты России" возглавил экс-гендиректор КРЭТ Колесов

Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Производитель австрийских конфет Mozart подал заявление о банкротстве

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

Путин объявил о полном восстановлении рынка труда в РФ

ЦБ не видит рисков финстабильности в ситуации с "Роснано"

ЦБ не видит рисков финстабильности в ситуации с "Роснано"

В ЦБ заявили, что решение по ставке в декабре будет в диапазоне от 0 до 100 б.п.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });