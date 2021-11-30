Индекс потребительского доверия в США упал до минимума за 9 месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальный показатель за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.

Американцев беспокоит рекордный за последние десятилетия скачок инфляции, а также сохраняющаяся угроза со стороны новых штаммов коронавируса.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце снизился до 142,5 пункта по сравнению со 145,5 пункта в октябре. Между тем подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 87,6 пункта с 89 пунктов месяцем ранее.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в сентябре подскочил на 19,1% относительно того же месяца прошлого года. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 19,3% и второго - на 0,9%.

В августе индекс поднялся на 19,6% в годовом выражении. Таким образом, в первый месяц осени темпы подъема показателя замедлились впервые с мая 2020 года.