ВВП РФ за январь-сентябрь вырос на 4,6%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ за январь-сентябрь 2021 года вырос на 4,6% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало рост за 9 месяцев 2021 года также в 4,6%.

Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2021 года (без публикации данных за январь-сентябрь) - замедление годового роста до 4,3% с 10,5% во II квартале (в I квартале было снижение на 0,7%). Квартальная оценка оказалась чуть лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало рост в III квартале на уровне 4,0%.

В IV квартале 2021 года Минэкономразвития ожидает рост ВВП в годовом выражении на уровне около 3% на фоне более высокой базы прошлого года, говорила в интервью "Интерфаксу" в ноябре замминистра Полина Крючкова.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,6%.