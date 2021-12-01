Рынки акций Европы выросли по итогам первых зимних торгов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили первые декабрьские торги в значительном плюсе, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в связи с новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Предыдущую сессию основные индексы европейских бирж закрыли снижением после заявлений главы Moderna Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных.

Инвесторы связывают свои надежды на предотвращение нового ковидного кризиса с компаниями-производителями вакцин от COVID-19 и их способностью быстро и эффективно модифицировать существующие вакцины для борьбы с новым штаммом. Однако ученые отмечают, что остается еще много неисследованных проблем относительно "омикрона", на что у них уйдет несколько недель.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к поднялся на 1,8% и составил 471,19 пункта.

Французский индекс САС 40 вырос на 2,4%, британский FTSE 100 - на 1,6%, германский DAX - на 2,5%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB прибавили 1,8% и 2,2% соответственно.

Розничные продажи в Германии в октябре неожиданно снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1%. В сентябре показатель упал на 1,9%, тогда как изначально сообщалось о падении на 2,5%.

По сравнению с октябрем 2020 года розничные продажи в позапрошлом месяце сократились на 2,9%. Месяцем ранее показатель снизился на 0,9%. Тем не менее, по сравнению с докризисным февралем 2020 года показатель вырос на 3,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на 0,7%. Реализация товаров, не относящихся к продуктам питания, выросла на 0,6%, онлайн торговля увеличилась на 4,9%.

Котировки акций бельгийской коммуникационной компании Proximus выросли на 5,1% после того, как инвестбанк JPMorgan поднял рекомендацию для бумаг компании до "нейтрально" с "ниже рынка", а также повысил прогнозную цену.

Бумаги швейцарской UBS, мирового лидера в сфере управления активами состоятельных клиентов, подорожали на 1,4% после того, как стало известно, что компания назначила бывшего топ-менеджера JPMorgan Сару Янгвуд своим главным финансовым директором.

В лидерах в Stoxx 600 закрепились акции европейских авиакомпаний: бумаги Wizz Air Holdings подорожали на 7%, easyJet - на 4,3%, International Consolidated Airlines Group - на 3,4%, Deutsche Lufthansa - на 5,1%. Выросли также акции европейского автопроизводителя Stellantis N.V. - на 5,7%, германского оператора платформы для покупки и продажи поддержанных автомобилей Auto1 Group SE - на 5,6%.