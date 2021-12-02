Рубль утром слегка укрепился к доллару, но умеренно ослабел к евро

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно слабеет, а евро умеренно укрепляется на старте торгов "Московской биржи" (MOEX: MOEX) в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,08-74,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,1875 руб./$1 (-9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,0075 руб./EUR1 (+32,75 копейки к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,79 копеек к уровню закрытия 1 декабря, до 78,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,29 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,21 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару, но умеренно снижается к евро на старте торгов 2 декабря, отыгрывая динамику валют на рынке Forex.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $69,71 за баррель, что на 1,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,41 за баррель, что на 1,28% выше цены на закрытие рынка 1 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,38%, китайский CSI 300 растет на 0,22%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,71%.

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду уверенным подъемом, перешли к снижению после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Несмотря на то, что потенциальное появление "омикрона" в Штатах было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы рынок, до этого настроенный довольно позитивно, перешел к падению.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тысячи, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тысяч.