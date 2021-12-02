Добыча Россией нефти в ноябре выросла на 8,6% год к году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в ноябре 2021 года составила 44,56 млн тонн, что на 8,6% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В целом за период с января по ноябрь текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 477,86 млн тонн, что на 1,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Поправка на високосный год учтена.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-ноябрь 2021 года снизился на 3,5% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года, составив 195,11 млн тонн.

Объем добычи газа в России в ноябре составил 66,1 млрд куб. м, увеличившись на 4,6% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча газа выросла на 10,6% и составила 692,76 млрд куб. м.

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре 2021 года повысился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 477,86 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,49 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

НК "Роснефть" с начала года добыла 156,5 млн тонн (в ноябре - 14,14 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 68,9 млн тонн (6,55 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 50,39 млн тонн (4,76 млн тонн), "Газпром нефть" - 35,28 млн тонн (3,17 млн тонн), "Татнефть" - 25,39 млн тонн (2,36 млн тонн), "Башнефть" - 12,27 млн тонн (1,41 млн тонн), "Славнефть" - 8,84 млн тонн (1 млн тонн), "НОВАТЭК" - 7,38 млн тонн (624,9 тыс. тонн), "РуссНефть" - 6,09 млн тонн (579,23 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 11 месяцев текущего года добыли 78,1 млн тонн нефти и газового конденсата (в ноябре - 7,26 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 15,53 млн тонн нефтяного сырья (в ноябре - 1,33 млн тонн).

Экспорт

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2021 года составил 195,11 млн тонн, что на 3,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,28 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 11 месяцев текущего года всего было экспортировано 174,44 млн тонн нефтяного сырья (из них 158,33 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 36,78 млн тонн.

В ноябре в дальнее зарубежье было экспортировано 18,31 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 9,2%. Среднесуточный экспорт составил 4,47 млн баррелей.