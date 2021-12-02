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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Выручка АФК "Система" в III кв. выросла на 21,8% - до 225,1 млрд руб.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Выручка ПАО АФК "Система" в III квартале 2021 года составила 225,12 млрд рублей, увеличившись год к году на 21,8%, говорится в отчетности компании.

Скорректированная OIBDA корпорации выросла на 4,7% - до 75,03 млрд рублей.

Показатели "Системы" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки на 16,7% - до 215,75 млрд рублей и OIBDA в размере 73,64 млрд рублей (при росте показателя 2,8%).

Рентабельность по скорректированной OIBDA "Системы" составила 33,3% (рынок ожидал показатель в размере 34,1%).

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АФК Система

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