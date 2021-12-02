Суд взыскал с "Роснефти" 6,6 млн рублей в пользу "СервисТЭК-Бурение"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО "НК "Роснефть" в пользу ООО "СервисТЭК-Бурение" 6,589 млн рублей по договору на работы по бурению скважин на Наульском месторождении в Ненецком автономном округе, говорится в материалах суда.

Третьим лицом в процессе было заявлено ООО "РН-Северная нефть".

Согласно материалам дела, истец пытался взыскать оплату по договору на выполнение работ на скважине N28 ВН на КП N11 Наульского месторождения с 21 апреля по 16 мая 2021 года, скважине N11163 ВН на КП N11 с 17 по 20 мая 2021 года, а также на скважине N11163 ВН на КП N11 с 21 мая по 20 июня 2021 года.

Как установлено судом, работы по бурению скважин выполнены. Цель спорного договора достигнута. Спор между сторонами возник из-за разногласий относительно размера применяемых штрафных санкций. При этом объем оказанных услуг сторонами не оспаривается. Кроме того, суд установил, что "Роснефть" не заявляла о зачете рассчитанных штрафов, также ответчик не заявил об удержании рассчитанных штрафов.

Ответчик не требовал от истца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшению установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Ответчиком не представлено доказательств оплаты долга в полном объеме, в связи с чем исковые требования признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Суд постановил взыскать с НК "Роснефть" в пользу "СервисТЭК-Бурение": задолженность в размере 6 589 841 рубля и трех копеек и проценты за использование чужих денег в размере 57 269 рублей 68 копеек, а также продолжить начисление процентов на сумму долга, начиная с 25 августа 2021 года по день фактической оплаты.

Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ООО "СервисТЭК-Бурение" основано в 2009 году в Москве. Основная деятельность - предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. Компания на 100% принадлежит Инне Сологубовой. Выручка за 2020 год - 532 млн рублей, чистая прибыль - 1,06 млн рублей.

"РН-Северная нефть" работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Общество ведет разработку и добычу нефти на 14 нефтяных месторождениях. Около 65% начальных извлекаемых запасов приходится на две группы месторождений: месторождения Вала Гамбурцева (Нядейюское, Хасырейское и Черпаюское) и месторождения Вала Сорокина (Лабаганское, Наульское и Осовейское), 31% запасов приходится на южную группу месторождений (Баганское, Северо-Баганское, Южно-Баганское, Восточно-Веякское, Веякошорское, Среднемакарихинское, Салюкинское и Сандивейское). В 2020 году "РН-Северная нефть" добыла 1,6 млн тонн нефти.

Сейчас "РН-Северная нефть" принадлежит ООО "ННК-Ойл" (входит в ННК Эдуарда Худайнатова), которое 25 октября довела свой пакет до 100%.