Оборот торгов на всех рынках МосБиржи в ноябре вырос на 12% год к году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2021 года вырос на 11,7% по сравнению с ноябрем прошлого года и составил 91 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Объем торгов на фондовом рынке в ноябре без учета однодневных облигаций сократился на 11,5%, до 4,68 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 29%, до 3,227 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился почти на 48% и составил 1,456 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 44,1% и достиг 17,6 трлн рублей, или 223,7 млн контрактов, против 180,8 млн контрактов в ноябре 2020 года. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 216,9 млн контрактов, опционными контрактами - 6,8 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца увеличился на 41,6%, до 1,06 трлн рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 9,6 раза, до 234,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке сократился на 2%, до 26,1 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 9,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 16,9 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 19,2%, до 41,9 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 17,4%, до 24,3 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 1,4%, до 7,4 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 2,5 раза и составил 15,3 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 15,1 млрд рублей (3,5 т), серебром - 0,2 млрд рублей (3 т).