Фондовые рынки Европы закрылись снижением в четверг

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,15% и составил 465,44 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX снизились на 1,25% и 1,35%, британский FTSE 100 потерял 0,55%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB опустились на 1,8% и 1,4% соответственно. Инвесторы продолжили оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон".

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Это сообщение оказало негативное влияние на американские фондовые рынки, которые открыли сессию в плюсе, но после развернулись и начали снижаться. Как доложила ВОЗ в среду, по крайней мере 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения новым штаммом. Организация ожидает, что это число продолжит расти. Уровень госпитализации увеличивается в Южной Африке, но, тем не менее, еще слишком рано утверждать, что именно "омикрон" привел к резкому всплеску случаев заболеваний COVID-19, отмечается в докладе.

Безработица в 19 странах еврозоны в октябре опустилась до 7,3% с 7,4% в предшествующем месяце, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В октябре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,4%.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp AG, крупнейшего производителя стали в стране, снизились на 2,4%. Компания сообщила, что нацелена получить скорректированную EBIT в размере 1,5-1,8 млрд евро в текущем фингоду. Кроме того, она ожидает, что маржа скорректированной EBIT в среднесрочной перспективе будет составлять 4-6%. Этот показатель в 2021 фингоду, завершившемся 30 сентября, составил 2,3%.

Бумаги венгерской авиакомпании Wizz Air Holdings подорожали на 0,9%. Авиаперевозчик сообщил, что увеличил показатель загруженности рейсов в ноябре до 76,1% с 68,2% в тот же месяц прошлого года. Общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании в прошлом месяце, составило 2,2 млн человек против 456 тыс. 487 человек в прошлом году.

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