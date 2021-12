Рынок акций США вырос в четверг после двух дней падения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг.

Две предыдущих сессии рынок заканчивал "в минусе", что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch.

"Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность, связанная со штаммом "омикрон" и последствиями, которые любые новые ограничения могут иметь для мировой экономики", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писурос.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл озвучил перспективу более быстрого сворачивания программы выкупа активов, что, в свою очередь, создает почву для более быстрого повышения процентных ставок.

Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19.

"Сильнее, чем когда-либо, люди обеспокоены коронавирусом и степенью опасности, которую представляет "омикрон", - полагает менеджер по инвестициям Unigestion Салман Байг. - Некоторые могут рассматривать спад рынка как возможность для покупки".

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

Котировки акций Signet Jewelers, которая владеет сетью ювелирных магазинов, упали на 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты.

Бумаги PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, подешевели на 4,1%. Финансовые показатели компании за минувший квартал оказались хуже как оценок экспертов, так и ее собственных прогнозов.

Стоимость WeWork Inc. снизилась на 0,7%. Компания, образованная в октябре этого года за счет слияния коворкингового сервиса WeWork со специализированной фирмой по слияниям и поглощениям BowX Acquisition Corp., объявила о пересмотре финансовой отчетности за последние несколько кварталов.

Цена акций Apple Inc. опустилась на 0,6%. Компания сообщила поставщикам компонентов для своих устройств, что спрос на линейку iPhone 13 замедлился на фоне мировых проблем в цепях поставок, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время котировки бумаг Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подскочили почти на 16% на хорошей отчетности.

Акции Kroger Co. взлетели в цене на 11% после того, как владелец сети продуктовых магазинов улучшил прогноз финансовых показателей на год.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 617,75 пункта (1,82%) и достиг 34639,79 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступили акции Boeing Co., прибавившие в цене 7,5%, American Express Co. - 4,5% и Visa Inc. - 4,3%. При этом наиболее значительно подешевели бумаги Walmart Inc. - на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 64,06 пункта (1,42%) - до 4577,1 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса, причем десять из них выросли на 1% или более.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 127,27 пункта (0,83%), составив 15381,32 пункта.