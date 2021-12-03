Ангарская структура "Роснефти" начала выпускать бензин Аи-100

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК, входит в НК "Роснефть") выпустила первую партию автомобильного бензина Аи-100 класса евро-5, сообщается на сайте НК.

Там сказано, что этот бензин предназначен для автомобилей с форсированными двигателями и системами наддува.

"Благодаря высокому октановому числу топливо позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя и увеличить динамику разгона автомобиля до 9%, а также снизить уровень вибрации и шума. Кроме того, низкое содержание серы и бензола уменьшает образование нагара на деталях двигателя", - говорится в пресс-релизе.

Компания также обещает легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах и экономичный расход топлива: по сравнению с Аи-98 экономия может составить до 6%.

Высокооктановый бензин предназначен, в первую очередь, для регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, но его первая партия поступит на АЗС Иркутской области.

В европейской части страны этот вид бензина выпускают несколько предприятий "Роснефти" (MOEX: ROSN): Рязанская НПК, Уфимский комплекс "Башнефти", а также Ярославский НПЗ.

АНХК - основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту.