Citigroup подал заявку на лицензию для операций с ценными бумагами в Китае

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc подал заявку на лицензию на осуществление операций с ценными бумагами в Китае, стремясь расширить присутствие в стране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Банк подал заявку в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) КНР, сообщил источник. Citigroup также планирует подать заявку на получение лицензии на совершение сделок с фьючерсами в ближайшие месяцы и нанять около 100 сотрудников в Китае в следующие два года.

Лицензия позволит Citigroup выступать в роли андеррайтера размещений номинированных в юанях акций и облигаций и осуществлять торговлю этими ценными бумагами.

Citigroup присоединился к ряду международных банков, которые создали бизнес в Китае и получили над ним контроль на фоне снятия ограничений на владение бизнесами, действовавших на протяжении многих лет. Теперь Китай разрешает зарубежным финансовым институтам открывать в стране полностью принадлежащие им подразделения, занимающиеся торговлей ценными бумагами, фьючерсами и управлением активами.

JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. уже получили разрешение на полное владение своими подразделениями, специализирующимися на ценных бумагах, в стране в текущем году, выкупив доли в бизнесах у своих китайских партнеров. Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG и UBS Group AG также получили мажоритарный контроль над своими местными подразделениями.

В октябре текущего года Citigroup объявил о стратегическом партнерстве с China Guangfa Bank для оказания трансграничных услуг по управлению благосостоянием в рамках программы, получившей название Wealth Management Connect. Соглашение позволило жителям девяти городов в провинции Гуандун покупать инвестиционные продукты в соседних Гонконге и Макао.

Акции Citigroup в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу дорожают на 0,3%.