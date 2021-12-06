Европейские рынки акций завершили неделю снижением, несмотря на позитивный старт сессии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили неделю снижением, несмотря на позитивное начало пятничной торговой сессии.

Распространение нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", которое, как боятся многие, может негативно сказаться на экономике, продолжает вызывать беспокойство инвесторов.

Случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 38 странах против 23 стран двумя днями ранее, сообщила ВОЗ.

Власти многих стран пытаются сдерживать распространение "омикрона", который, по словам министерства здравоохранения Южной Африки, опаснее уже распространенного "дельта", поскольку существует риск повторного заражения.

В то же время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline сообщила в четверг, что лабораторные тесты показали эффективность разработанного ею лекарства, основанного на антителах, против штамма "омикрон".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в пятницу упал на 0,5% и составил 462,77 пункта.

Французский индекс САС 40 и германский DAX опустились на 0,8% каждый, британский FTSE 100 снизился на 0,2%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB потеряли 0,9% и 0,5% соответственно.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2021 года составил 55,4 пункта по сравнению с 54,2 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 55,8 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в ноябре подскочил до 55,9 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о повышении индекса до 56,6 пункта.

Сводный PMI Германии в ноябре поднялся до 52,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Значение показателя было пересмотрено в сторону понижения с 52,8 пункта, но осталось выше восьмимесячного минимума в 52 пункта.

PMI в сфере услуг Германии вырос до 52,7 пункта по сравнению с 52,4 пункта. Предварительные данные указывали на значение в 53,4 пункта.

Ноябрьское значение сводного PMI Франции было пересмотрено до максимальных с июля 56,1 пункта по сравнению с 56,3 пункта, о которых было объявлено ранее, и октябрьских 54,7 пункта.

PMI в сфере услуг Франции вырос до 57,4 пункта, а не до 58,2 пункта, как оценивалось прежде. В октябре показатель составил 56,6 пункта.

Между тем сводный PMI Великобритании в ноябре снизился до 57,6 пункта по сравнению с 57,8 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на значение в 57,7 пункта.

Значение PMI в сфере услуг Великобритании составило 58,5 пункта, а не 58,6 пункта, как сообщалось ранее, против 59,1 пункта в октябре.

Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

По сравнению с октябрем 2020 года розничные продажи выросли на 1,4%. Прогноз экспертов для этого показателя предусматривал рост на 1,2%.

Котировки акций шведского оператора онлайн казино Evolution Gaming Group выросли на 6,5% после того, как стало известно, что компания запустила программу обратного выкупа акций.

Стоимость французского авиапроизводителя Dassault Aviation увеличилась на 6,4%. Объединенные Арабские Эмираты заказали 80 самолетов компании модели Rafale F4.

Бумаги шведской фармацевтической Orphan Biovitrum подешевели на 24,3%. Американская частная инвесткомпания Advent и суверенный фонд Сингапура отозвали совместное предложение о покупке шведского производителя лекарств за $8 млрд.