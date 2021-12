Фондовые индексы США снизились в пятницу и по итогам всей недели

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики.

За неделю Dow Jones потерял 0,9%, он завершил "в минусе" четвертую неделю подряд. S&P 500 опустился на 1,2%, Nasdaq упал на 2,6%, в результате они снизились по итогам второй недели подряд.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, сообщило министерство труда. Безработица упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

"Я не думаю, что в этом отчете было много чего-то, что может сорвать планы по более быстрому" сворачиванию программы покупки активов, заявил главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл в интервью MarketWatch. По его мнению, это или повышение ставок "может произойти намного раньше, чем ожидали инвесторы еще три месяца назад", поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций.

"То, что мы видели на неделе после того, как у нас появились новости об "омикроне", - это чрезвычайно высокая волатильность и крайняя нервозность на рынках", - сказал глобальный руководитель макроисследований ING Groep Карстен Бжески. Он ожидает, что так будет продолжаться до тех пор, пока о новом штамме коронавируса не станет известно больше.

Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.

Котировки акций DocuSign Inc., разрабатывающей технологии электронной подписи и управления цифровыми транзакциями, рухнули более чем на 42%, став лидером снижения среди компонентов индекса Nasdaq. Финансовые показатели компании за минувший квартал превзошли ожидания экспертов, однако прогноз на текущий период оказался слабым.

Цена бумаг Smith & Wesson Brands Inc. упала на 28,7%, что стало самым существенным дневным снижением с марта 2020 года. Производитель огнестрельного оружия в прошедшем квартале получил прибыль и выручку ниже ожиданий рынка на фоне снижения спроса на его продукцию.

Акции другого производителя оружия Strum Ruger & Co. подешевели на 9,8%.

Стоимость американских депозитарных расписок китайских компаний снизилась в пятницу после заявления Didi Global Inc., оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи и размещении акций в Гонконге.

ADR производителей электромобилей Nio и Li Auto Inc. подешевели на 11,2% и 16% соответственно, интернет-ритейлеров Alibaba Group Holding и Pinduoduo Inc. - на 8,3% и 8,2% соответственно, разработчика игр NetEase Inc. - на 6,9%. Цена расписок самой Didi упала на 22,2%.

Федеральная торговая комиссия США подала иск для блокировки предложения Nvidia Corp. по приобретению Arm Ltd. за $40 млрд. В заявлении FTC говорится, что сделка даст одному из крупнейших производителей чипов контроль над вычислительными технологиями и дизайнами, на которые полагаются фирмы-конкуренты для разработки собственных микросхем. Акции Nvidia подешевели на 4,5%.

Между тем цена бумаг производителя полупроводников Marvell Technology Inc. подскочила на 17,7% благодаря хорошим квартальным результатам.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 59,71 пункта (0,17%) и составил 34580,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 38,67 пункта (0,84%) - до 4538,43 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов упал на 295,85 пункта (1,92%), составив 15085,47 пункта.