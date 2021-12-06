Рынок акций РФ открыл утренние торги ростом индекса МосБиржи на 0,5%

Лидируют НОВАТЭК и Газпром нефть

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока вверх нефти (Brent превысила $71 за баррель) и металлов, а также роста фондовых фьючерсов в США; индекс МосБиржи, рассчитываемый на утренней сессии (IMOEX2), за минуту торгов вырос на 0,5%.

К 7:01 МСК индекс МосБиржи составил 3933,53 пункта (+0,5%), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар снизился до 73,74 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "Северстали" (+1%), Polymetal (+1%), ВТБ (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НЛМК" (-5,3%, до 207,84 рубля; дивиденды за III квартал - 13,33 рубля на акцию), также просели расписки OZON (-0,6%), бумаги "Яндекса" (-0,4%).

На прошедших выходных стало известно, что разговор президентов США и России по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря. "Да, мы подтверждаем", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Песков также подтвердил, что это будет видеозвонок.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,2-1,9%, завершив неделю откатом на опасениях распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Кроме того, инвесторы пытаются понять, как данные с рынка труда повлияют на готовность Федрезерва от постепенного отказа от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось всего на 210 тыс. (минимум с декабря 2020 года), при прогнозах на уровне 550 тыс. Однако безработица упала до 4,2% (минимум с февраля 2020 года), при ожидавшемся снижении до 4,5% с октябрьских 4,6%.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик ранее выразил надежду на то, что у Федрезерва появится возможность повысить ключевую ставку в следующем году в том случае, если инфляционное давление останется на текущем высоком уровне. По его словам, для этого ФРС должна ускорить темпы сворачивания программы выкупа облигаций.

Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. Он сказал, что "FOMC на предстоящих заседаниях, возможно, пожелает рассмотреть возможность более быстрого сворачивания" программы выкупа активов.

В Азии биржи в понедельник также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%).

Тем временем, нефтяной рынок в понедельник делает попытки восстановления после слабости в пятницу, когда Brent по итогам торгов опустилась в район $70 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в понедельник составила $71,21 за баррель (+1,9%), январская цена WTI - $67,62 за баррель (+2,1%).