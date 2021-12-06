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Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за III квартал 2021 года в размере 85,93 руб. на акцию, сообщила компания.

Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат установлено 14 декабря.

За II квартал дивиденды составили 84,45 руб. на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 млн 718,66 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 22,97% акций.

Северсталь

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