Рынки акций Европы начали неделю подъемом

Инвесторы продолжают оценивать риски "омикрона"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы открыли торги в понедельник подъемом.

Инвесторы продолжают оценивать риски, которые распространение нового штамма "омикрон" может нести экономикам по всему миру. На этом фоне трейдеры стремятся выходить из рискованных активов, как криптовалюты, например, и перемещаться на фондовые рынки, на которых наблюдается распродажа, написал MarketWatch. Европейские рынки акций также, как и американский, завершили прошлую неделю в минусе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:20 по московскому времени поднялся на 0,8% и составил 466,59 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 0,2%.

Французский индекс САС 40 растет на 0,7%, германский DAX - на 0,9%, британский FTSE 100 - на 1%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB прибавляют по 1% каждый.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре рухнул на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств - упали на 18,1%. В то же время внутренние заказы промпредприятий в октябре выросли на 3,4%.

Заказы на промежуточные товары снизились на 2,7% по сравнению с сентябрем, на средства производства - упали на 10,7%. Заказы на потребительские товары увеличились на 4,3%.

Относительно октября прошлого года объем заказов промпредприятий опустился на 1%. Снижение показателя в годовом выражении зафиксировано впервые с сентября 2020 года.

Котировки акций британского производителя полимеров Victrex растут на 3,4% после публикации отчетности компании за 2021 фингод. Victrex увеличила доналоговую прибыль на 46%, выручку на 15% и установила дивиденды по итогам года в размере 59,56 пенсов ($0,78) на акцию.

Бумаги нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway снижаются на 4%. Аналитики инвесткомпании Bernstein понизили рекомендации для акций Just Eat Takeaway с "выше рынка" до "на уровне рынка".

Растут акции европейских нефтегазовых компаний на фоне подъема стоимости нефти. Капитализация британской BP растет на 1,9%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - на 1,8%, французской TotalEnergies - на 2,1%, итальянской ENI - на 1,9% и норвежской Equinor - на 1,1%.