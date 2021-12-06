Переход на электромобили грозит закрытием полумиллиона рабочих мест в ЕС

Об этом предупреждают поставщики машин

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Планы Евросоюза запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году ставит под угрозу полмиллиона рабочих мест. Как этом сообщает Bloomberg, это показал опрос, который провела среди почти ста компаний европейская ассоциация автомобильных поставщиков Clepа.

По мнению поставщиков, больше двух третей из тхи рабочих мест исчезнут в течение пяти лет до наступления 2035 года, что усложнит возможность смягчения "социальных и экономических последствий" массовой безработицы.

Опрос, проведенный PwC, показал, что в производстве электрических компонентов в ближайшие 20 лет будет создано 226 тысяч новых рабочих мест, что смягчит рост безработицы.

В начале 2021 года Еврокомиссия объявила о намерении полностью исключить выбросы CO2 в новых автомобилях к 2035 году. После этой даты будет фактически запрещено продавать транспортные средства, работающие на ископаемом топливе. Хотя ЕК не постановила заменить их электромобилями, работающими на аккумуляторах, автопроизводители, в том числе германский крупнейший в Европе Volkswagen AG, практически исключили использование других технологий, включая водородное топливо.

Clepa, в которую входят больше 3 000поставщиков автомобилей, давно настаивает, что использование промежуточных технологий смягчит удар от перехода к более экологически чистому транспорту.

"Потребности общества слишком разнообразны, чтобы использовать один универсальный подход, - сказала генеральный секретарь организации Сигрид де Врис. - Использование гибридных технологий, "зеленого" водорода и возобновляемых экологически чистых видов топлива будет способствовать развитию инноваций".

Опубликованный в 2020 году доклад, одобренный правительством Германии, показал, что в стране может быть потеряно около 400 тысяч рабочих мест из-за отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Гендиректор Volkswagen Герберт Дисс тогда высказал мнение, что такие катастрофические сценарии, "вероятно, являются небольшим преувеличением", добавив, что "основная часть составляющих автомобиля остается прежней".