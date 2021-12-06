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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль немного дешевеет к доллару и евро в ожидании переговоров Путина и Байдена

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Доллар перешел к росту и немного дорожает, евро продолжает повышаться довольно незначительными темпами на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль несущественно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые должны состояться во вторник вечером в формате видеоконференции.

Курс доллара составил 74,02 руб. в 19:00, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,41 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,7 копейки - до 78,24 рубля.

Ожидаемые переговоры

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка усилил темпы снижения к бивалютной корзине на вечерних торгах в ожидании новостей на геополитическую тему, в частности, переговоров Путина и Байдена. Как в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видеовстреча президентов России и США ожидается во вторник после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной.

По его словам, Путин перед такими серьезными переговорами всегда общается с профильными министрами и руководителями ведомств. "Все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа постоянно на связи с президентом России", - добавил он.

Кроме того, Песков перечислил темы предстоящих переговоров. "Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуется те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться и посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует еще дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться в достаточно плачевном состоянии", - сказал он журналистам. По его словам, также будут обсуждаться вопросы, которые "стоят на повестке дня: это, прежде всего, напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ".

Между тем, президент США в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины. "Я собираю вместе то, что, как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина... (возможность) сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Ситуация

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник выглядит довольно уверенно, и особенно на фоне негативной динамики российского рынка акций и сохраняющейся геополитической напряженности. "Российская валюта находится в ожидании завтрашней конференции лидеров России и США. Кроме того, на этой неделе выйдет статистика по инфляции в России и США, которая поможет лучше прояснить ситуацию относительно денежно-кредитной политики центральных банков двух стран. Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 100 б.п. на ближайшем заседании. ФРС же может начать более быстрыми темпами сворачивать программу количественного смягчения и перейти к повышению ставки уже в следующем году", - говорит Голубов.

Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу.

ВВП страны уже превысил допандемический пик и, как ожидается, продолжит уверенный рост, в то время как "многие индикаторы указывают на очень жесткую ситуацию на рынке труда" при значительном ускорении темпов роста потребительских цен в течение 2021 года, сказал он.

На прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объем выкупа активов, составлявший $120 млрд в месяц, на $15 млрд и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Статданные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, показали минимальное с декабря 2020 года увеличение числа рабочих мест в США.

Как сообщалось, количество рабочих мест в стране в ноябре увеличилось на 210 тыс. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в ноябре упала до 4,2%, минимума с февраля 2020 года, по сравнению с 4,6% в октябре, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в ноябре на 550 тыс. и снижения безработицы до 4,5%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ноябрьские данные о динамике потребительских цен, которые будут обнародованы 10 декабря. Эксперты, по данным Trading Economics, ожидают ускорения темпов инфляции Штатах до 6,7% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет.

Нефть

Цены на нефть чуть снизили темпы роста, но продолжают уверенно повышаться после того, как Саудовская Аравия приняла решение поднять в январе стоимость сортов, поставляемых в Азию и США.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник увеличилась на 2,5% - до $71,69 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,57% - до $67,97 за баррель.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года.

Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

Иран

Дополнительным стимулом для рынка выступает затрудненный ход переговоров между Ираном и странами 5+1 по вопросу ядерной сделки.

Перспектива того, что предложение нефти значительно увеличится в результате снятия санкций с Ирана и возобновившихся поставок энергоресурса из этой страны, становится все более отдаленной, поскольку переговорщики в Вене на прошлой неделе решили взять технический перерыв. Европейские страны-участницы переговоров выразили тревогу в связи с резкими требованиями нового консервативного правительства Ирана.

"В понедельник доллар укреплялся на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, однако рублю удавалось сдерживать натиск американской валюты. (. . .) Наряду с рублем избежать давления доллара удавалось мексиканскому песо и, в особенности, южноафриканскому рэнду, прибавлявшему около 1%. Рубль сохранял устойчивость, судя по всему, благодаря ценам на нефть. К вечеру стоимость марки Brent прибавляла более 2% и в течение дня предпринимала попытки закрепиться выше $72 за баррель. Отметим, что в числе факторов роста цен на нефть выступало решение Саудовской Аравии о повышении цен для своих основных потребителей", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы валют

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 декабря на 7,32 копейки, до 73,6694 руб., и уменьшил курс евро на 12,68 копейки, до 83,1138 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 11,25 копейки по отношению к пятнице и составил 73,7162 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 8,26 копейки и составил 73,7567 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 587,88 млн, из которых $745,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 842,061 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,83 копейки, до 83,1972 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 7,25 копейки и составил 83,3001 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR533,857 млн, из которых EUR163,872 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 9,22% годовых.

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