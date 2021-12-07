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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль утром умеренно слабеет к доллару и евро в преддверии диалога Путина и Байдена

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепляются на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны состояться вечером в формате видеоконференции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,42-74,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,44 руб./$1 (+13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,04 руб./EUR1 (+17 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,8 коп. к уровню закрытия 6 декабря, до 78,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,06 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 92,62 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов 7 декабря в ожидании переговоров Путина и Байдена. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств намерены обсудить напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ, реализацию договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве летом.

По итогам переговоров инвесторы ожидают новостей на геополитическую тему, а также о возможном введении новых санкций против России, в том числе тех, которые могут затронуть суверенный долг. Данные предположения напрямую связаны со снижением курса рубля утром, несмотря на позитивные сигналы с мировых рынков капитала.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $73,51 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,08 за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие рынка 6 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,89%, китайский CSI 300 - на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,28%.

Американские фондовые индексы завершили торги в первый рабочий день недели на позитивной ноте, при этом значение Dow Jones выросло на максимальную величину с начала марта. Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

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