Рынок акций РФ открыл утренние торги ростом индекса МосБиржи на 0,8%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $73,5 за баррель) и подъема индексов в Азии; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,8% и превысил 3840 пунктов.

К 7:01 (мск) индекс МосБиржи составил 3840,94 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 74,38 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Магнита" (+0,5%), "МТС" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Просели акции Сбербанка (-0,1%).

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,9%, рост Dow Jones (+1,9%) стал максимальным с начала марта.

Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Также инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Тем временем, нефтяной рынок на азиатской сессии во вторник также продолжает попытки роста, цена Brent на $1,9 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $73,53 за баррель (+0,6% и +3,2% накануне), январская цена WTI - $70,09 за баррель (+0,9% и +3,2% в понедельник).