Samsung объединила операции по выпуску смартфонов и потребительской электроники

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, объявила о слиянии операций по производству потребительской электроники и мобильных устройств и назначила новых руководителей.

Как сообщается в пресс-релизе Samsung, изменения упростят организационную структуру компании, сократив ее до двух ключевых подразделений.

Кьехён Кён, отвечавший ранее за бизнес по выпуску компонентов для электроники (Electro-Mechanics), возглавит высокодоходное подразделение по производству полупроводниковых компонентов. В этой должности Кён сменит Ким Кинама, который станет председателем института передовых технологий Samsung.

Руководителем нового объединенного подразделения по выпуску потребительской электроники и мобильных устройств станет бывший глава бизнеса, производящего дисплеи, Чон Хи Хан. Хан ранее работал в отделе, выпускающем телевизоры. Samsung признает его ключевую роль в том, что компания занимает первое место по продажам телевизоров в мире в течение уже 15 лет.

Реорганизация компании символизирует изменения в источниках дохода для Samsung, пишет газета The Wall Street Journal. В начале 2000-х годов основным бизнесом, приносящим прибыль компании, считалось подразделение по производству телевизоров. В следующем десятилетии фокус сместился на выпуск смартфонов. Сейчас же "двигателем" можно считать полупроводниковые компоненты.

Samsung по итогам последнего квартала, завершившегося в сентябре, зафиксировала рекордную выручку в 73,98 трлн вон ($62,7 млрд). При этом на подразделение полупроводников пришлось около 75% от всей выручки, в то время как выпуск мобильных устройств и потребительской электроники сгенерировал только 25% денежных поступлений.

Котировки акций компании выросли на 1,4% по итогам торгов в Сеуле во вторник.