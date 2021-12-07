ВТБ предложил создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ считает необходимым создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью в режиме "одного окна", сообщили в пресс-службе банка.

"Мы предлагаем на федеральном уровне создать единый суперсервис для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Он может быть реализован в формате "одного окна" и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок и другие сервисы. Сейчас это отдельные услуги, которые клиенты получают в разных госучреждениях", - рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что важно обеспечить "бесшовную" интеграцию с платформой банкам, профильным коммерческим структурам, в том числе застройщикам и риелторам. Это позволит удобно встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку и создать рынок цифровых услуг.

По прогнозам ВТБ, на горизонте 2025 года ипотека поможет получить новую квартиру или дом трети семей в РФ. Значительную роль в этом может сыграть данный суперсервис. По оценке банка, проект нужно реализовать в цифровом формате в рамках массового ресурса, например, портала Госуслуг.

Печатников отметил, что реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. Так, в ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90%. Но этого недостаточно для полного перевода ипотеки в онлайн. Существующие на рынке ограничения останавливают игроков в дальнейшей модернизации цифровой ипотеки.

"Необходимо проработать дополнительные механизмы идентификации заемщиков, чтобы с их согласия в режиме онлайн передавать данные об ипотеке продавцу, в страховые или оценочные компании, Росреестру и ПФР, а также упростить выдачу электронных подписей для проведения сделок. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам. Если подобные ограничения будут сняты, то мы уверены, что спрос на эту услугу вырастет в разы, и к 2025 году мы сможем потенциально выдавать онлайн каждую вторую ипотеку", - подчеркнул Печатников.

Ранее сообщалось, что в ноябре правительство РФ утвердило проекты по цифровой трансформации социальной сферы для повышения адресности помощи гражданам от государства. До конца 2022 года ведомства должны перевести в электронный формат все массовые социально значимые сервисы.