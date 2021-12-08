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Суд решил привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка "Ренессанс"

Конкурсный управляющий просит взыскать с ответчиков 7,2 млрд рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 декабря удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка "Ренессанс". Соответствующее определение размещено на сайте суда.

Речь идет о предправления кредитной организации Алексее Рыбакове, члене совета директоров Михаиле Крылове, членах правления Анжелике Булатчик, Константине Морозове и Зелемхане Инаркаеве.

В ходе проверки обстоятельств банкротства КБ "Ренессанс" было установлено: контролирующие банк лица давали кредиты техническим юридическим лицам и неплатёжеспособным физлицам, которые не вели хозяйственную деятельность и не располагали собственным имуществом, доходами.

АСВ просило взыскать с ответчиков 7,2 млрд рублей. Однако суд приостановил рассмотрение вопроса об установлении размера их субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Суд первой инстанции 26 февраля отказал АСВ в принятии мер обеспечения по иску. Апелляционный суд 2 июля и кассационный 23 сентября оставили отказ в силе.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Ренессанс" с 14 декабря 2015 года. Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 24 февраля 2016 года, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

АСВ Банк "Ренессанс" Алексей Рыбаков Михаил Крылов Анжелика Булатчик Константин Морозов Зелемхан Инаркаев

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