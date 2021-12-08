Суд решил привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка "Ренессанс"

Конкурсный управляющий просит взыскать с ответчиков 7,2 млрд рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 декабря удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка "Ренессанс". Соответствующее определение размещено на сайте суда.

Речь идет о предправления кредитной организации Алексее Рыбакове, члене совета директоров Михаиле Крылове, членах правления Анжелике Булатчик, Константине Морозове и Зелемхане Инаркаеве.

В ходе проверки обстоятельств банкротства КБ "Ренессанс" было установлено: контролирующие банк лица давали кредиты техническим юридическим лицам и неплатёжеспособным физлицам, которые не вели хозяйственную деятельность и не располагали собственным имуществом, доходами.

АСВ просило взыскать с ответчиков 7,2 млрд рублей. Однако суд приостановил рассмотрение вопроса об установлении размера их субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Суд первой инстанции 26 февраля отказал АСВ в принятии мер обеспечения по иску. Апелляционный суд 2 июля и кассационный 23 сентября оставили отказ в силе.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Ренессанс" с 14 декабря 2015 года. Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 24 февраля 2016 года, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.